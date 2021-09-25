Чита, 25 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 179, причём 187 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 59 386 пациентов (+119 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1393 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 100 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за сутки).

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