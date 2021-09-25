Киев, 25 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Более восьми тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано за сутки на Украине. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба украинского минздрава в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки было подтверждено 8267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения с начала пандемии составило 2 387 750.

За последние 24 часа 133 человека скончались от последствий заболевания COVID-19, выздоровел 2821 человек. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровело 2 209 243 человек, летальных случаев — 55 557.

Кроме того, минздрав Украины зафиксировал ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 по крайней мере в девяти регионах страны. Самая тяжёлая ситуация по заболеваемости наблюдается в Харькове (929 случаев заражения), Днепропетровске (751случай заражения), Львове (677 случаев заражения), Запорожской области (556 случаев заражения).

Ранее ИА REGNUM сообщало о темпах заболеваемости COVID-19 на Украине