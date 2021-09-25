Суд в Канаде отпустил на свободу дочь основателя Huawei
Ванкувер, Канада, 25 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере 24 сентября принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста финансового директора, дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщают канадские СМИ.
По решению суда все ограничения с Мэн Ваньчжоу сняты, и она может покойно покинуть Канаду.
Ранее стало известно, что суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями. Эта сделка позволила Ваньчжоу избежать экстрадиции в США, где финдиректору китайской компании Huawei были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Условия сделки не разглашаются.
Напомним, что Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Ей были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана.