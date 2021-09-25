Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Взрыв газа в Верхней Пышме Свердловской области мог произойти из-за утечки. Такова предварительная версия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте взрыва газа в Верхней Пышме

Инцидент произошёл в квартире на первом этаже пятиэтажки. Владелец 1957 года рождения получил ожоги 40% тела и госпитализирован. Также в результате ЧП были повреждены межквартирные перегородки.

Прокуратура ведёт проверку. Предстоит установить, когда в доме и в этой квартире проверяли газовое оборудование. Также на контроль взято проведение обследование дома на предмет устойчивости его конструкций. В случае наличия оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл утром 25 сентября.