Иркутск, 25 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Превышение должностных полномочий привело на скамью подсудимых главу одного из муниципальных образований Иркутской области. Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

ИА Красная Весна Корова

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, без проверки документов и осмотра объекта капитального строительства, выдал индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство животноводческой фермы и на ввод ее в эксплуатацию.

Установлено, что строительство фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном под ее строительство, уже располагалось ранее возведенное иным юридическим лицом здание свинофермы.

Выданные главой муниципального образования в нарушение установленного порядка разрешительные документы на строительство свинофермы были использованы индивидуальным предпринимателем для незаконного получения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, чем причинен ущерб министерству сельского хозяйства Иркутской области в сумме 7 900 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года суд назначил семь лет условного наказания экс-чиновнику мэрии Иркутска за получение взятки в размере 200 тыс. рублей. Деньги предназначались за помощь в выигрыше контракта на проведение капремонта сетей водоснабжения в иркутском поселке Ермаковка, а также за беспрепятственное принятие работ и их своевременную оплату.

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