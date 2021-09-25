Роскосмос оценит изношенность российского сегмента МКС
Москва, 25 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Госкорпорация Роскосмос начала поиск подрядчика на работы по определению остаточного ресурса элементов российского сегмента Международной космической станции. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.
Тендер Роскосмоса включает формирование и научно-техническое сопровождение программы прикладных исследований и экспериментов на орбитальной станции. Также в перечень предусмотренных заявкой работ входит определение текущего ресурса элементов конструкции российского сегмента станции.
В частности, подрядчик должен оценить ударную прочность конструкционных материалов и последствия воздействия космического мусора и микрометеоритов на корпус станции. Итогом работ должно стать прогнозирование срока исчерпания ресурса российского сегмента МКС.
Стартовое (максимальное) вознаграждение по тендеру составляет чуть более 1 млрд рублей. Работы должны быть выполнены к декабрю 2023 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре комиссия по безопасности стран — участниц проекта МКС предложила продлить срок работы станции после 2024 года.