Москва, 25 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Госкорпорация Роскосмос начала поиск подрядчика на работы по определению остаточного ресурса элементов российского сегмента Международной космической станции. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

NASA МКС

Тендер Роскосмоса включает формирование и научно-техническое сопровождение программы прикладных исследований и экспериментов на орбитальной станции. Также в перечень предусмотренных заявкой работ входит определение текущего ресурса элементов конструкции российского сегмента станции.

В частности, подрядчик должен оценить ударную прочность конструкционных материалов и последствия воздействия космического мусора и микрометеоритов на корпус станции. Итогом работ должно стать прогнозирование срока исчерпания ресурса российского сегмента МКС.

Стартовое (максимальное) вознаграждение по тендеру составляет чуть более 1 млрд рублей. Работы должны быть выполнены к декабрю 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре комиссия по безопасности стран — участниц проекта МКС предложила продлить срок работы станции после 2024 года.