Манчестер, Великобритания, 25 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал долгую спортивную карьеру португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова 25 сентября приводит журналист BBC Саймон Стоун на своей странице в соцсети Twitter.

Jan S0L0 Кристиану Роналду

«Я не буду удивлен, если он по-прежнему будет играть в 40 лет. Ключевую роль играет то, как он следит за собой, плюс здесь играет роль генетика. Но он является именно таким игроком, потому что отдает всю до капли энергию и выкладывается полностью», — сказал он.

Также Сульше добавил, что 36-летний аргентинский футболист, по его мнению, заслуживает аплодисментов за свое физическое состояние.

Отметим, Криштиану Роналду перешел в «МЮ» из туринской команды «Ювентус» во время летнего трансферного окна и в трех матчах за новый клуб смог забить четыре гола.