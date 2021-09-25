Киев, , 09:09 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич стал совладельцем оппозиционного телеканала «Первый независимый».

Нестор Шуфрич Glavkom_NN

С таким заявлением политик выступил вечером 24 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шуфрич отмечает, что принял предложение от журналистов коллектива телеканала о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей и сразу же подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива. Депутат подчеркивает, что в первую очередь его побудил принять это решение конфликт телеканала «Первый независимый» с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения.

«Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова», — заявил парламентарий.

Шуфрич подчеркивает, что вполне осознает все риски, которые связаны с этим решением в нынешней политической ситуации.

«Рассчитывать на верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря, и раньше не сильно приходилось, хотя так, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была. Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно», — подчеркнул он.

Депутат пожелал журналистам телеканалов смелых, дерзких репортажей, основанных на проверенной и честной информации.

«Пусть в ваших новостях всегда доминируют три точки зрения: каждой из сторон и независимая. Оценку услышанному должна давать не власть, не оппозиционные политики, а наши граждане, которые и будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине», — резюмировал Нестор Шуфрич.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал «Первый независимый» был создан журналистами ранее закрытых по решению Совнацбеза Украины трех оппозиционных телеканалов в феврале нынешнего года.