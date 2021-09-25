Рим, 25 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Французский полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Стивен Н’Зонзи может проложить свою карьеру в катарской команде «Аль-Райан». Об этом 25 сентября сообщает на своем сайте журналист Джанлука ди Марцио.

(сс) Aleksandr Osipov Стивен Н’Зонзи

По информации источника, 25 сентября 32-летний футболист прибудет в Катар для обсуждения условий соглашения. При этом в римской команде не рассчитывают на игрока и в прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Ренн».

Отметим, Стивен Н’Зонзи перешел в «Рому» с 2018 года и в общей сложности провел в составе команды 39 матчей, отличившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.