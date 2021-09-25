Вашингтон, 25 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Соглашение по сотрудничеству в сфере кибербезопасности заключили страны Quad — Япония, США, Австралия и Индия. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба МИД Индии по итогам саммита, который состоялся в Вашингтоне.

Christoph Scholz Хакер

Страны QUAD запускают программу по кибербезопасности. Специально созданная экспертная группа будет проводить регулярные встречи на уровне руководителей для продвижения взаимодействия в промышленности и между правительствами.

В частности, взаимодействие коснётся развития программного обеспечения, принятия и осуществления стандартов в киберсфере, развития безопасного программного обеспечения, воспитания рабочей силы и талантов в программировании и других вопросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении стран — участниц Quad выпустить к концу 2022 года миллиард доз вакцин от COVID-19 дополнительно к вакцинам, финансируемым через систему COVAX.