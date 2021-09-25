Кош-Агачский район, Алтай, 25 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На территории Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов Республики Алтай объявлен высокий, 5-й класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Сергей Лиманский Пожар

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Как отмечается, осенью на природе и в жилом частном секторе накапливается большое количество сухой растительности, что создаёт угрозу возникновения крупных пожаров. В таких условиях причиной возгорания может стать брошенный непотушенный окурок.

«При установлении высокого класса пожарной опасности следует особенно тщательно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.