Иркутск, , 08:54 — REGNUM В Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской области сменился руководитель. Как сообщает пресс-служба ведомства, на место генерал-майора Андрея Патракова (он освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы в УФСБ России по Красноярскому краю) назначен Константин Ушаков.

В органах безопасности он служит с 1995 года, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности.

Полковник Константин Ушаков награжден государственными и ведомственными наградами.