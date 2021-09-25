Лондон, 25 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Британские предприятия, занимающиеся выращиванием овощей, могут стать очередными жертвами газового кризиса, с которым столкнулись европейские страны. Об этом 24 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Николаева Наталия ИА REGNUM В теплице

Климат Великобритании отграничивает производство сельхозкультур в естественной среде, а рост цен на газ заставляет фермеров увеличивать себестоимость своей продукции из-за повышения тарифов на отопление теплиц. Кроме того, в Bloomberg отмечают, что кризис в энергетике страны может резко увеличить цены на продовольствие в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября издание The Financial Times распространило информацию о том, что пять энергокомпаний Великобритании закрылись из-за роста цен на газ. Кроме того, еще 40 организаций могут вскоре объявить о своем банкротстве по этой же причине.

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