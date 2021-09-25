Ставрополь, 25 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полицейскими при силовой поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского кра, Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, которые в 1999 году участвовали в нападениях на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. Оба задержанных — члены банды террориста Шамиля Басаева, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Natalia Medvedeva Шамиль Басаев в автобусе с заложниками

Установлено, что Елакаев и Мусаев в середине июля 1999 года вступили в состав банды, которой руководили Басаев, а также Эмир Хаттаб. Оба задержанных активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Банда боевиков в составе не менее 1000 человек, вооруженная автоматами, гранатами и взрывными устройствами, принимала активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

В результате атак, производимых участниками банды, были убиты по меньшей мере 33 человека, ранения получили 34 человека.