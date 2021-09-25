Бостон, США, 25 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана на командном турнире Кубок Лэйвера, который проходит в Бостоне. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Спортсмен из России, выступающий за сборную Европы, переиграл аргентинца, который выступает за команду мира, в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 11:9.

Отметим, Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября, и после трех матчей сборная Европы ведет со счетом 3:0. В заключительном матче дня сойдутся пары Маттео Берреттини (Италия) и Александр Зверев (ФРГ) с Джоном Изнером (США) и Денисом Шаповаловым (Канада).