Вашингтон, 25 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Американская компания Intel начала строительство двух новых крупных заводов по производству электронных микросхем в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Aaron Fulkerson Intel

Строительство двух новых предприятий Intel, получивших названия Fab 52 и Fab 62, стартовало в штате Аризона. В этом штате уже действуют четыре производственные площадки Intel.

Объём инвестиций в создание новых заводов составит около $20 млрд. Новые предприятия будут производить микросхемы по самым передовым технологиям.

Intel планирует запустить новые заводы в 2025 году. Ожидается, что большая часть заказов будет поступать от американских производителей. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер заявил, что открытие этих заводов должно создать надёжные цепочки поставок для американских предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года компания Intel обратилась к правительствам стран ЕС за помощью в финансировании строительства завода по производству полупроводников в Европе.