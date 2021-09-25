Красноярск, 25 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 350 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 114 265. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Берёзовский район.

Из 350 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 61 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 36 (0,8%), в Ачинске — 32 (0,5%), в Норильске — 32 (0,5%), в Лесосибирске — 16 (0,6%), в Бородино — 19 (1,5%), в Сосновоборске — 16 (0,8%), в Дивногорске — 13 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Берёзовском — 13 (0,6%), Абанском — 11 (1,1%), Ачинском — 11 (0,9%), Богучанском — 11 (0,5%) и Емельяновском — 11 (0,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2485 человек, снято с наблюдения — 2599. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 847 (-114) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8645 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 673 014.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.