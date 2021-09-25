Иркутск, 25 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 25 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4877 человека, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 107 564 человека (+375 за сутки).

Госпитализированы 1971 (+36 за сутки). Выздоровел 97 001 пациент (+395 за сутки).

Ещё 437 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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