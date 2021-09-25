Нью-Дели, 25 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Намерение произвести миллиард доз вакцин от COVID-19 к концу 2022 года подтвердили лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся на первый саммит в формате Quad. Об этом сказано в совместном заявлении участников саммита, опубликованном 25 сентября пресс-службой МИД Индии.

Вакцина

Уточняется, что Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать более 1,2 млрд доз безопасных и эффективных вакцин от COVID-19 в дополнение к вакцинам, финансируемым через систему COVAX. В рамках этих обязательств в страны Индо-Тихоокеанского региона было поставлено около 79 млн доз качественных и эффективных вакцин от коронавируса.

Страны — участницы Quad приветствовали планы компании Biological E произвести, в том числе за счёт инвестиций стран Quad, как минимум миллиард доз безопасных и эффективных вакцин от COVID-19 к концу 2022 года.

Также лидеры стран QUAD приветствовали заявление Индии о возобновлении с октября поставок вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX. Япония и Австралия взяли на себя обязательства по выделению средств на обеспечение вакцинами стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что импорт вакцин от COVID-19 в Иран превысило 60 млн доз.