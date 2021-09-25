Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области при взрыве пострадал один человек. Об этом 25 сентября сообщает областное управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

В результате ЧП обрушились межквартирные перегородки. При этом несущие конструкции не повреждены. Возгорания также не было.

Как сообщало ИА REGNUM, газ взорвался утром 25 сентября. 11 человек, в том числе два ребёнка, эвакуировались. Причина ЧП устанавливается.