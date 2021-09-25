Берлин, , 08:30 — REGNUM Антироссийские санкции и конфронтация ЕС с Россией не дали эффекта, заявил бывший глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи 24 сентября на митинге в Берлине, посвященном предстоящим выборам в бундестаг.

Германия Petra B. Fritz

По словам политика, ФРГ следует налаживать диалог с РФ. Он отметил, что Германии выгодны хорошие отношения с Россией, США и Китаем. Вместе с тем, по мнению Гизи, Берлин так не смог добиться сотрудничества ни с одной из названых стран.

Экс-депутат добавил, что лидеры Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) должны вспомнить о политическом курсе «изменений через сближение», который проводил четвертый федеральный канцлер ФРГ Вилли Брандт. Он занимал пост главы правительства с 1969 по 1974.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле заявил, что Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России и после Китая занимает в этом направлении второе место.

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