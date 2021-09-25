Токио, 25 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Выход мультфильма по мотивам видеоигры Super Mario Bros. от японской компании Nintendo запланирован на конец 2022 года. Об этом сообщил геймдизайнер Сигэру Миямото на онлайн-презентации Nintendo Direct.

Joseph Redfield Super Mario

Один из создателей оригинальной видеоигры рассказал, что компания Nintendo работает над мультфильмом совместно с голливудской студией Illumination. Он подчеркнул, что готовящийся к выходу мультфильм станет полнометражной анимационной работой.

Главного героя будущего мультфильма озвучит актёр Крис Пратт. В качестве актёров озвучки также выступят Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк и Сет Роген. Миямото доабвил, что в мультфильме также прозвучит голос Чарльза Мартине, который озвучивал водопроводчика Марио в большинстве игр от Nintendo.

Игра Super Mario Bros. для приставки NES вышла в 1985 году. Она была занесена в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая продаваемая видеоигра в истории, а главный герой Super Mario стал символом компании Nintendo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года нераспечатанный картридж с видеоигрой Super Mario Bros. был продан в США за рекордную сумму в $2 млн.