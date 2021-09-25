Москва, 25 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Двое участников террористических банд Басаева и Хаттаба, причастные к нападениям на населённые пункты Дагестана в 1999 году, были задержаны в результате операции силовиков. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.

Victor Задержание

Уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев были задержаны сотрудниками СК РФ совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии. Задержанные являлись членами незаконного бандформирования, руководство которым осуществляли боевики Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб.

В составе банды задержанные с 7 по 24 августа 1999 года принимали участие в вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих России, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В ходе массированного обстрела было убито 33 человека, ранения получили 34 человека.

Следуя принципу неотвратимости наказания следователи при поддержке сотрудников ФСБ и МВД РФ продолжают установление личностей участников нападения, которые скрываются от правосудия.

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