Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области утром 25 сентября произошёл взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Информация о хлопке бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в городе Верхней Пышме, поступила в пожарно-спасательную службу утром.

пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области «До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено… Имеется информация об одном пострадавшем».

Отмечается, что в результате произошедшего произошло обрушение межквартирных перегородок, но несущие конструкции здания повреждений не получили. В связи с этим жильцы после обследования подъезда специалистами вернулись в свои квартиры.

В настоящее время правоохранители и специалисты устанавливают причину взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске в одном из гаражей на улице Шевченко произошла разгерметизация газового баллона, что привело к обрушению части стены.