В Свердловской области произошёл взрыв газа в пятиэтажке
Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области утром 25 сентября произошёл взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о хлопке бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в городе Верхней Пышме, поступила в пожарно-спасательную службу утром.
Отмечается, что в результате произошедшего произошло обрушение межквартирных перегородок, но несущие конструкции здания повреждений не получили. В связи с этим жильцы после обследования подъезда специалистами вернулись в свои квартиры.
В настоящее время правоохранители и специалисты устанавливают причину взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске в одном из гаражей на улице Шевченко произошла разгерметизация газового баллона, что привело к обрушению части стены.