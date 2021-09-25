25 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:46 — REGNUM В ходе визита в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана что-то пошло не так. Хотя, пишет турецкое издание Cumhuriyet, он сознательно ввел в текст своего выступления в ООН тезис о непризнании воссоединения Крыма с Россией с целью «угодить США», американский президент Джо Байден так и не принял Эрдогана, вопреки тому, что, как ранее утверждали турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники, «была достигнута договоренность» об этом.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Замысел Анкары сводился к тому, чтобы накануне встречи и переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи хотя бы внешне обозначить фактор сохранения «стратегического партнерства» Турции и США, показать, что разработанная в ходе диалога Байден — Эрдоган на полях саммита НАТО в Брюсселе «новая логическая цепочка начала действовать». Как говорил тогда американский лидер, «я уверен, что мы добьемся реального прогресса» в отношениях. Да и Эрдоган называл свои переговоры с Байденом «продуктивными и искренними», заявляя, что «в отношениях между США и Турцией нет проблем» и «области сотрудничества для нас богаче и шире, чем проблемы». Кстати, одна из сфер, где турецкий лидер надеялся продемонстрировать центральную роль своей страны в НАТО — Афганистан, где Анкаре предлагали охранять и эксплуатировать аэропорт Кабула после вывода из этой страны военных США и Североатлантического альянса.

Не случайно в этот момент лица из ближайшего окружения Эрдогана заговорили о том, что «из-за ослабления влияния американцев на Ближнем Востоке часть полномочий НАТО по решению некоторых принципиальных региональных вопросов может быть передана Турции», которая «способна защищать интересы альянса по всей длине западного внешнеполитического вектора». При этом в Анкаре, конечно, видели, что американская дипломатия прилагает колоссальные усилия, чтобы перекинуть свои ресурсы с Ближнего Востока в сторону Южной Азии. Поэтому турецкое руководство было практически уверено в том, что, играя с Вашингтоном даже «краплеными картами», ему удастся достигнуть хотя бы видимого политического эффекта перед переговорами с Путинным в Сочи. Но в Нью-Йорке у Эрдогана не получилось с заготовками, что вызвало его резко негативную реакцию на грани «потери лица».

В интервью турецким журналистам он заявил, что у него никогда не было таких проблем с предыдущими американскими президентами, как это происходит с Байденом. «США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали, — говорил Эрдоган. — Отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне». Он подчеркивал, что ему «не удалось хорошо начать работать» с американским президентом, который «начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии». И одновременно Эрдоган по-восточному рассыпался комплиментам в адрес Путина, переговоры с которым, по словам турецкого лидера Турции, «имеют большое значение» так как они «пройдут в формате «один на один».

Эрдоган специально подчеркнул, что «до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России», отмечая, например, развитие товарооборота между странами. Что же касается сирийской проблемы, о чем будет серьезный разговор в Сочи, то он «продолжается благодаря взаимным усилиям, в том числе на уровне министерств обороны и иностранных дел, несмотря на возникающие трудности». Одним словом, Анкара приступила к реализации уже своего российского сценария, хотя после неудач в США, по оценке многих турецких экспертов, «ее позиции несколько ослаблены с точки зрения обеспечения западного тыла». Но это вовсе не значит, что предстоящий диалог в Сочи лидеров России и Турции будет легким. Наверняка Анкара станет стремиться использовать в своих интересах накопленный политический ресурс, хотя возможности Турции после ухода США из Афганистана поддерживать региональную безопасность представляются неопределенными.

А тут в турецких изданиях появились сообщения и о предстоящем выводе американских войск из Сирии. В свою очередь, западное издание Middle East Eye также информирует о том, что Байден недавно освободил газовое соглашение Египта, Иордании, Сирии и Ливана от санкций США в рамках «Закона Цезаря». Получается, что сохранение американских военнослужащих на востоке Сирии с целью лишить Дамаск доступа к нефти, скорее всего, Вашингтон больше не интересует так, как это было когда-то. В такой ситуации динамика отношений между Турцией и Россией в регионе приобретает особое значение. Она может подтолкнуть Эрдогана к налаживанию диалога с президентом Сирии Башаром Асадом, что в корне изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Не исключено, что именно этим во многом обусловлено отношение Байдена к турецкому коллеге. Так что в дальнейшем развитии событий в регионе многое будет зависеть уже от итогов саммита в Сочи.