Посёлок городского типа Староуткинск, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В посёлке Староуткинск Свердловской области расследуется уголовное дело по факту доведения 17-летней девушки до самоубийства. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным издания Е1.ru, подростка обнаружил мёртвой её родной дед. Это произошло 20 сентября. Известно, что он же был одним из её опекунов. Мать девушки находится в местах лишения свободы, а отец, тоже ранее судимый, не принимал участия в её жизни.

Источник в следственных органах сообщил журналистам, что дед девушки является одним из подозреваемых по уголовному делу. Расследование продолжается.