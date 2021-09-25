Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Нового президента изберёт 25 сентября Международная федерация хоккея (IIHF), который заменит на этом посту Рене Фазеля, занимающего его 27 лет. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба IIHF.

Пресс-служба клуба «Торпедо» Начало матча с участием Рене Фазеля

«После 27 лет в качестве президента IIHF и 35 лет в Совете Рене Фазель покинет свой пост и уступит место преемнику, который будет определен членами полугодового конгресса IIHF 2021 года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

При этом в предпоследний день на посту президента IIHF Рене Фазель был введен в Зал славы организации, а до того кандидатами были представлены свои программы.

На пост президента IIHF претендует пять человек — президент Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии и глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров, президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль, президент Федерации хоккея Франции, казначей IIHF Люк Тардифф и вице-президент Чешской хоккейной федерации и глава комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея Петр Бржиза.

Также в совет организации может войти известный в прошлом советский и российский хоккеист Павел Буре.