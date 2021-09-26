Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция
Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, действующие главы регионов или временно исполняющие их обязанности победили в первом туре. Это Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Мордовия), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Мельниченко (Пензенская область), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тува).
ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста. Всего «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, им необходимо набрать более 5% голосов, 225 — по одномандатным округам, где кандидату для победы нужно получить больше голосов, чем конкуренты.
Участие во встрече примет председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Президенты встречались с победителями трех избирательных кампаний: Владимир Путин в 2000 и 2016 годах, Дмитрий Медведев в 2011 году. После выборов в 1993, 1995 и 2007 годах встреч главы государства с лидерами фракций или прошедших в Госдуму политических партий не было. В 2003 году президент Путин встречался с главами депутатских объединений уходящего созыва нижней палаты парламента.
Как уточнили в «Единой России», на встрече планируется обсудить планы работы партии и реализацию «народной программы», с которой партия шла на выборы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что на встрече с главой государства даст критическую оценку практике трехдневного и онлайн-голосования на выборах, которое считает «уничтожением политической системы».
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В ЛДПР избирательную кампанию назвали «мощнейшей», у партии нет жестких, критических замечаний к этой кампании, к голосованию как таковому.
«Справедливая Россия» в целом считает выборы легитимными, но не признает результатов голосования в Башкирии и в 212 одномандатном округе Санкт-Петербурга, заявил ранее лидер партии Сергей Миронов.
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил партиям, не преодолевшим по итогам выборов в Госдуму пятипроцентный барьер, направлять свои законопроекты в Госдуму через них.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее назвал весьма успешными результаты партии на выборах в Государственную думу.
«Выборы продемонстрировали, что в России уверенно идет лево-патриотический поворот — в пользу справедливости, перемен, в пользу трудового народа. Это видно по результатам голосования от Камчатки до Ленинграда, от Калининграда до Ставрополья», — заявил Зюганов.
Хуже всех из парламентских партий на выборах выступила ЛДПР: ее результат оказался самым низким с 2007 года. Тогда либерал-демократы получили 8,14% голосов, а сейчас — 7,5%. Хуже результаты у партии Владимира Жириновского были только в 1999 году — 5,98% голосов.
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Глава ЦИК Элла Памфилова ранее рассказала о конкуренции на выборах в Госдуму.
«Конкуренция на этих выборах была высокая, а о качестве кандидатов судить не нам, а избирателям. Конкурировали по девять человек на кресло депутата-одномандатника, по 17 человек по федеральному округу… Это свидетельствует о политическом разнообразии в регионах. Партии-пустышки, всё это ушло. Те партии, которые наращивали мускулы, вот и результат. Хороший, разнообразный политический расклад», — заявила Памфилова.
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Больше всего жалоб на выборах поступило в Центральную избирательную комиссию из Санкт-Петербурга. В ряде случаев материалы направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
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Нынешняя избирательная кампания стала восьмой по счету в истории современной России. Ранее выборы в Госдуму проходили 12 декабря 1993 года, 17 декабря 1995 года, 19 декабря 1999 года, 7 декабря 2003 года, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года.
Накануне, касаясь планов представления главой государства кандидатуры нового спикера Госдумы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «подождать до завтра», то есть до 25 сентября. Председателем седьмого созыва Госдумы является Вячеслав Володин.
Всего в России 109 204 662 избирателей, из них в выборах приняли участие 51,72%.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия получила 166 обращений о возможном принуждении к голосованию.
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Фракцию «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, нынешний руководитель фракции Сергей Неверов может быть предложен депутатами на другую высокую должность, сообщили в партии.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь возглавит фракцию Компартии в Госдуме, сообщили в партии.
Фракцию «Справедливая Россия — За правду» может возглавить лидер партии Сергей Миронов. В то же время сопредседатель партии Захар Прилепин также заявил о готовности возглавить фракцию.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва.
По итогам выборов в Госдуму в нижнюю палату парламента прошли пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах.
Выборы — лишь этап в жизни партии, впереди напряженная работа, указал Путин.
«Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — заявил глава государства.
Выборы в России 17−19 сентября прошли в строгом соответствии с законом. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
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Увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур, заявил Путин.
Роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией значительно возросла, и существенно выше стала ответственность депутатского корпуса, подчеркнул Путин.
Нужно вытащить значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики, поставил задачи партиям Путин.
Впервые с 1999 года в Госдуме будет более четырёх фракций, и это многое говорит о политическом развитии страны. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Подробности в материале: Путин увидел в прошедших выборах признак развития демократии в России
Выборы проходили на фоне падения реальных доходов людей, нестабильности мировых рынков, по основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, обрисовал ситуацию Путин.
Тесная работа с избирателями должна быть для депутатов нормой на протяжении всего периода исполнения своих полномочий. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Об этом: Путин напомнил думским партиям о необходимости исполнять обещания
Президент РФ Владимир Путин поставил общие для партий и правительства РФ задачи, в числе приоритетов — борьба с бедностью и изменение структуры экономики.
«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей, улучшить условия жизни, развития, обучения, да просто питание детей в семье с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного образования, здравоохранения», — перечислил Путин в ходе встречи с лидерами партий.
Подробности в материале: Путин поставил партиям задачи
Солидарная работа фракций Госдумы позволила эффективно ответить на вызовы пандемии. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Читайте подробнее: Путин напомнил о значении солидарности фракций Госдумы в период пандемии
Миллионы людей разделяют исторический оптимизм, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Читайте подробнее: Нечаев объяснил Путину успех партии
Россия только вышла на докризисный уровень развития, и это ещё не вполне отразилось на благосостоянии граждан. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
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Партия «Новые люди» сделала ставку на молодёжь, и это решение себя в полной мере оправдало. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Об этом: Президент похвалил «Новых людей» за ставку на молодёжную аудиторию
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести для учителей единый федеральный оклад, сократить отчетность и дать им больше творчества в преподавании.
Подробности в материале: Нечаев предложил ввести единый федеральный оклад для учителей
Проблемы школ и образования в целом должны решаться в России на системной основе. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение партии «Новые люди».
Подробности в материале: Путин: проблему недостаточных доходов преподавателей нужно решить системно
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Путину поддержать кандидатуру депутата Госдумы Бориса Пайкина на пост вице-спикера Госдумы от фракции.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина сохранить за депутатом Леонидом Слуцким руководство комитетом Госдумы по международным делам.
Подробности в материале: Жириновский лоббирует кандидатуру Слуцкого на пост главы комитета Госдумы
Ликвидация такого ведомства, как Рособрнадзор, едва ли сможет повлиять на проблему коррупции в сфере образования. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующую идею от партии «Новые люди».
Подробности в материале: Путин не согласился с идеей о ликвидации Рособрнадзора
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Путину восстановить практику ссылок в Сибирь.
Жириновский просит Путина ускорить строительство парламентского центра.
«Это здание осыпается… Мы в коридорах собрание фракций проводим», — сказал он.
Жириновский обратил внимание на то, что Минвостокразвития неправильно функционирует. Он предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ, выдавать квартиры сиротам на Дальнем Востоке и так далее.
Жириновский предложил ввести плату за отказ от аборта. По его мнению, 500 тыс. рублей матери может сохранить жизнь ребенку.
Жириновский просит Путина дать указание оценить вклад каждой партии в развитие страны.
Жириновский пожаловался Путину на фильм «с голубым оттенком» о партии.
«В ЛДПР только здоровые отношения», — подчеркнул Жириновский.
В России необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее значительное число людей, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил восстановить такое понятие, как «ссылка».
Об этом: Жириновский предложил Путину развивать Сибирь за счет ссыльных
Путин заявил Жириновскому, что готов поддержать кандидатуру депутата Госдумы Леонида Слуцкого на пост главы комитета по международным делам.
Решать проблему недостатка трудовых ресурсов с помощью ссылок — не наш метод. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Читайте подробнее: Путина не заинтересовала идея отправить митингующих в ссылку в Сибирь
Неважно, какой партии принадлежит Дегтярев, главное, чтобы он был эффективным на посту хабаровского губернатора, будем его поддерживать, заявил Путин.
Все, чтобы было в программе партии, уже реализовано в виде законодательных инициатив, мы будем добиваться их рассмотрения Госдумой, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Речь, в частности, идет о справедливом базовом доходе, индексации пенсий работающих пенсионеров, возвращении к прежнему пенсионному возрасту, ликвидации микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
На Дальнем Востоке требуются только лица высокой квалификации. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, реагируя на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ссылать в Сибирь на работу протестующих.
Подробности в материале: «Нужны специалисты, а не все подряд» — Путин о развитии Дальнего Востока
Миронов предложил постепенно — поэтапно отказаться от ЕГЭ, а также отменить транспортный налог.
«Мы готовы к созидательной работе в Госдуме», — заверил он Путина.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию.
Читайте подробнее: Миронов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался Путину на ситуацию вокруг Центра Алферова в Санкт-Петербурге. Он попросил помощи в организации подобных центров в других регионах.
Зюганов обратил внимание Путина на лесные пожары, в частности, в Якутии. Он сослался на опыт Белоруссии, где «ухаживают за лесами, лучше чем за некоторыми огородами».
Зюганов просит Путина о поддержке народных предприятий.
Сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми — одна из серьёзных проблем, стоящих перед российским государством. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя идею о прогрессивной шкале налогообложения от партии «Справедливая Россия — За правду».
Подробности в материале: «Здесь нужно очень аккуратно» — Путин о прогрессивном налогообложении
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ создать министерство демографии и миграции.
Подробности в материале: Жириновский предложил создать министерство по миграции
Зюганов на встрече с Путиным предложил вернуть прежний пенсионный возраст.
Путин сообщил, что в ближайшее время ещё раз встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуться к прежнему пенсионному возрасту.
«Давайте вместе внесем по «пенсионке» и отменим это дело», — предложил Зюганов.
Об этом: Зюганов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст
В правительстве России желают увеличивать государственные расходы по социальным и прочим направлениям, но часто эти пожелания сдерживаются соображениями о макроэкономической стабильности. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя предложение о расширении расходов от главы КПРФ Геннадия Зюганова.
Об этом: Путин предостерёг Зюганова от расширения расходной части бюджета
Президент РФ Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряния в грязном белье элит.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России компенсации за аборт.
Об этом: Жириновский предложил выплачивать компенсации за аборты
Давайте подумаем о возможности проведения ещё одного чемпионата мира по футболу, сказал Путин.
В России можно было бы провести чемпионат мира по футболу ещё раз. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Подробности в материале: Путин предложил подумать о новом чемпионате мира по футбола в России
Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Жириновский тут же заявил о поддержке.
Обстоятельства ареста Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко, будут ещё раз проанализированы. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, отвечая на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова перевести сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко под домашний арест.
Подробности в материале: Путин обратит внимание на дело сына экс-губернатора Левченко
Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы восьмого созыва.
«Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Госдуму следующего созыва», — сказал Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму.
Подробности в материале: Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы
Не сомневаюсь, что новые депутаты привнесут и задор, и кураж, то есть будут работать энергично, не спать на заседаниях, заявил Дмитрий Медведев.
Медведев надеется на конструктивное сотрудничество между прошедшими к Госдуму партиями.
«Этот командный дух нам нужно сохранить, тем более, что вызовы остались теми же», — сказал он.
Электронное голосование неизбежно будет развиваться в России. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Об этом: Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании
Путин призвал «Единую Россию» не злоупотреблять своим положением, в том числе при распределении комитетов Госдумы, в кадровых вопросах.
«Это проявление готовности консолидированно работать», — сказал Путин.
Он надеется, что существующая в Госдуме практика сохранится.
При подготовке электронного голосования особое внимание было уделено адекватности проводимой процедуры. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддерживает кандидатуру Вячеслав Володина на пост председателя Госдумы.
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Володин поблагодарил Путина за доверие.
«Постараюсь его оправдать, но делать вместе с коллегами, которые представляют разные фракции», — сказал Володин.
«Единая Россия» не должна злоупотреблять своим доминирующим положением в Госдуме — ведущей партии следует быть готовой работать с другими фракциями. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Подробности в материале: Путин призвал «Единую Россию» не злоупотреблять своим положением в Госдуме
Оценка деятельности «Единой России» избирателями, по существу, является всегда корректной. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Подробности в материале: На «Единой России» лежит моральная ответственность за страну — Путин
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие.
Путин начал встречу с избранными губернаторами девяти регионов России.
Президент РФ Путин поздравил избранных губернаторов с победой.
«У всех вас уже есть опыт такой работы. Вы знаете, насколько она сложная, напряженная, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми», — сказал Путин.
Путин поручил главам регионов держать на контроле реализацию нацпроектов, а также призвал грамотно и рачительно расходовать средства.
Губернаторы Алексей Дюмин (Тульская область) и Алексей Русских (Ульяновская область) поблагодарили Путина за оказанное доверие, обещали сделать все, чтобы оправдать доверие.
Избранные губернаторы должны внимательно следить за ходом реализации национальных проектов. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Об этом: Путин перечислил ожидания от избранных губернаторов
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв также поблагодарил Путин за доверие и поддержку, которую чувствуют жители края.
Рассчитываю, что вы будете работать профессионально, желаю вам успехов, мы с вами давно знакомы, отреагировал Путин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за «все, что вы сделали для нас». Он обратил внимание на высокий результат «Единой России» в сравнении с КПРФ и выразил признательность за поддержку республики.
«Мы не подведем вас! Команда первого президента будет служить вам днем и ночью», — сказал Кадыров.
Вячеслав Гладков (губернатор Белгородской области) в свою очередь заверил Путина, что регион продолжит свое развитие под его руководством.
Путин указал на то, что новой команде предстоит двигаться вперед.
«Работы предстоит много, регион на самом деле не такой простой… И везде есть вопросы, которые нужно решать», — сказал Путин.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил Путину об итогах единого дня голосования. Отдельно он передал благодарность жителей в связи с присвоением городу Бологое звания Город трудовой доблести и рассказал о планах по газификации.
«У Тверской области хорошие перспективы, имею в виду развитие инфраструктуры», — сказал Путин, отметив, что свяжется с губернатором в ближайшее время.
Губернатор Мордовии Артем Здунов также обещает не подвести Путина.
Глава государства указал на то, что задач не меньше, чем было раньше.
«Чем выше планка, тем шире горизонт», — предупредил Путин, выразив надежду на сохранение темпов работы.
Губернатор Тувы Владислав Ховалыг поблагодарил за поддержку и рассказал о плотной работе с правительством РФ и положительной динамике в вопросе энергообеспеченности.
Стабильная ситуация — это признак доверия, отметил Путин. Он не стал перечислять вопросы, которые требуют повышенного внимания и решений.
«Но нужно реализовать весь конкурентный потенциал республики, а он есть, и запасы сырья огромные, и развитие инфраструктуры… Активнее работайте с правительством», — подчеркнул Путин.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил Путину о задачах, которые региону предстоит решить в ближайшее время, в том числе в рамках трат инфраструктурных кредитов.
Результат «Единой России» в Чечне может показаться нереалистичным, но он легко объясним. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.
Читайте также: Путин объяснил высокий уровень поддержки «Единой России» в Чечне
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что он уже в третий раз вступил в должность и намерен служить родной России.
Путин пожелал успехов, заявил, что рассчитывает на организаторский талант губернатора и настрой на достижение максимального результата на посту главы субъекта РФ.
«Люди ждут от вас конкретных результатов», — сказал Путин.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме VII созыва Сергей Неверов уверен, что все фракции поддержат кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы.
Действия президента России Владимира Путина по развитию страны поддерживает КПРФ. Об этом заявил 25 сентября лидер партии Геннадий Зюганов на встрече главы государства с руководителями прошедших в Госдуму восьмого созыва партий.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, — заявил Зюганов. — Мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной».
Подробности в материале: Действия Путина по развитию России поддерживает КПРФ — Зюганов
Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными губернаторами
Выборы в Госдуму прошли легитимно. Об этом заявил лидер «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на встрече президента РФ с главами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.
Подробности в материале: Миронов: выборы в Госдуму в целом прошли легитимно
В России некоторые партии тесно сотрудничают с пятой колонной и антироссийскими зарубежными центрами, заявил 25 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом: Жириновский обвинил КПРФ в связях с антироссийскими зарубежными центрами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в ссылку в Сибирь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Об этом: Жириновский предложил сослать в Сибирь футболистов Мамаева и Кокорина
Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.
Экс-глава Минтруда Максим Топилин, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» может возглавить комитет Госдумы по труду и социальной политике. Такой возможности 25 сентября не исключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову непонятны слова председателя «Единой России» Дмитрия Медведева о том, что весь мир движется к электронному голосованию.
Читайте подробнее: Зюганов оценил слова Медведева о движении мира к электронному голосованию