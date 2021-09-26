Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, а также с избранными главами девяти регионов. Кроме того, в графике главы государства — ряд внутренних совещаний закрытого характера. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:03 25.09.2021 Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, действующие главы регионов или временно исполняющие их обязанности победили в первом туре. Это Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Мордовия), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Мельниченко (Пензенская область), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тува).

13:12 25.09.2021 ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста. Всего «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

13:21 25.09.2021 Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, им необходимо набрать более 5% голосов, 225 — по одномандатным округам, где кандидату для победы нужно получить больше голосов, чем конкуренты.

13:30 25.09.2021 Участие во встрече примет председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

13:40 25.09.2021 Президенты встречались с победителями трех избирательных кампаний: Владимир Путин в 2000 и 2016 годах, Дмитрий Медведев в 2011 году. После выборов в 1993, 1995 и 2007 годах встреч главы государства с лидерами фракций или прошедших в Госдуму политических партий не было. В 2003 году президент Путин встречался с главами депутатских объединений уходящего созыва нижней палаты парламента.

13:44 25.09.2021 Как уточнили в «Единой России», на встрече планируется обсудить планы работы партии и реализацию «народной программы», с которой партия шла на выборы.

13:58 25.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что на встрече с главой государства даст критическую оценку практике трехдневного и онлайн-голосования на выборах, которое считает «уничтожением политической системы». Читайте также: КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве

14:06 25.09.2021 В ЛДПР избирательную кампанию назвали «мощнейшей», у партии нет жестких, критических замечаний к этой кампании, к голосованию как таковому.

14:12 25.09.2021 «Справедливая Россия» в целом считает выборы легитимными, но не признает результатов голосования в Башкирии и в 212 одномандатном округе Санкт-Петербурга, заявил ранее лидер партии Сергей Миронов. Читайте также: Миронов оценил предварительные итоги выборов

14:22 25.09.2021 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил партиям, не преодолевшим по итогам выборов в Госдуму пятипроцентный барьер, направлять свои законопроекты в Госдуму через них.

14:31 25.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее назвал весьма успешными результаты партии на выборах в Государственную думу. «Выборы продемонстрировали, что в России уверенно идет лево-патриотический поворот — в пользу справедливости, перемен, в пользу трудового народа. Это видно по результатам голосования от Камчатки до Ленинграда, от Калининграда до Ставрополья», — заявил Зюганов.

14:39 25.09.2021 Хуже всех из парламентских партий на выборах выступила ЛДПР: ее результат оказался самым низким с 2007 года. Тогда либерал-демократы получили 8,14% голосов, а сейчас — 7,5%. Хуже результаты у партии Владимира Жириновского были только в 1999 году — 5,98% голосов. Читайте также: Жириновский: ЛДПР в ходе выборов переломила себя

14:45 25.09.2021 Глава ЦИК Элла Памфилова ранее рассказала о конкуренции на выборах в Госдуму. «Конкуренция на этих выборах была высокая, а о качестве кандидатов судить не нам, а избирателям. Конкурировали по девять человек на кресло депутата-одномандатника, по 17 человек по федеральному округу… Это свидетельствует о политическом разнообразии в регионах. Партии-пустышки, всё это ушло. Те партии, которые наращивали мускулы, вот и результат. Хороший, разнообразный политический расклад», — заявила Памфилова. Читайте также: Онлайн-голосование впредь будет только на федеральной платформе — Памфилова

14:53 25.09.2021 Больше всего жалоб на выборах поступило в Центральную избирательную комиссию из Санкт-Петербурга. В ряде случаев материалы направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Читайте также: Максимальное число жалоб в ходе выборов поступило в ЦИК из Петербурга

14:58 25.09.2021 Нынешняя избирательная кампания стала восьмой по счету в истории современной России. Ранее выборы в Госдуму проходили 12 декабря 1993 года, 17 декабря 1995 года, 19 декабря 1999 года, 7 декабря 2003 года, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года.

15:00 25.09.2021 Накануне, касаясь планов представления главой государства кандидатуры нового спикера Госдумы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «подождать до завтра», то есть до 25 сентября. Председателем седьмого созыва Госдумы является Вячеслав Володин.

15:09 25.09.2021 Всего в России 109 204 662 избирателей, из них в выборах приняли участие 51,72%.

15:16 25.09.2021 Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия получила 166 обращений о возможном принуждении к голосованию. Читайте также: ЦИК признал состоявшимися и действительными выборы в Госдуму РФ

15:23 25.09.2021 Фракцию «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, нынешний руководитель фракции Сергей Неверов может быть предложен депутатами на другую высокую должность, сообщили в партии. Читайте также: В ЕР высокие показатели КПРФ не считают заслугой коммунистов

15:30 25.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь возглавит фракцию Компартии в Госдуме, сообщили в партии.

15:42 25.09.2021 Фракцию «Справедливая Россия — За правду» может возглавить лидер партии Сергей Миронов. В то же время сопредседатель партии Захар Прилепин также заявил о готовности возглавить фракцию.

15:53 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит фракцию партии в Госдуме нового созыва.

16:09 25.09.2021 По итогам выборов в Госдуму в нижнюю палату парламента прошли пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

16:18 25.09.2021 Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах.

16:20 25.09.2021 Выборы — лишь этап в жизни партии, впереди напряженная работа, указал Путин. «Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — заявил глава государства.

16:20 25.09.2021 Выборы в России 17−19 сентября прошли в строгом соответствии с законом. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Читайте также: Путин оценил организацию единого дня голосования в России

16:21 25.09.2021 Увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур, заявил Путин.

16:21 25.09.2021 Роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией значительно возросла, и существенно выше стала ответственность депутатского корпуса, подчеркнул Путин.

16:23 25.09.2021 Нужно вытащить значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики, поставил задачи партиям Путин.

16:23 25.09.2021 Впервые с 1999 года в Госдуме будет более четырёх фракций, и это многое говорит о политическом развитии страны. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Подробности в материале: Путин увидел в прошедших выборах признак развития демократии в России

16:25 25.09.2021 Выборы проходили на фоне падения реальных доходов людей, нестабильности мировых рынков, по основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, обрисовал ситуацию Путин.

16:30 25.09.2021 Тесная работа с избирателями должна быть для депутатов нормой на протяжении всего периода исполнения своих полномочий. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Об этом: Путин напомнил думским партиям о необходимости исполнять обещания

16:37 25.09.2021 Президент РФ Владимир Путин поставил общие для партий и правительства РФ задачи, в числе приоритетов — борьба с бедностью и изменение структуры экономики. «Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей, улучшить условия жизни, развития, обучения, да просто питание детей в семье с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного образования, здравоохранения», — перечислил Путин в ходе встречи с лидерами партий. Подробности в материале: Путин поставил партиям задачи

16:49 25.09.2021 Солидарная работа фракций Госдумы позволила эффективно ответить на вызовы пандемии. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Читайте подробнее: Путин напомнил о значении солидарности фракций Госдумы в период пандемии

16:52 25.09.2021 Миллионы людей разделяют исторический оптимизм, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Читайте подробнее: Нечаев объяснил Путину успех партии

16:53 25.09.2021 Россия только вышла на докризисный уровень развития, и это ещё не вполне отразилось на благосостоянии граждан. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Читайте также: Путин: не все граждане могут сразу почувствовать выход из кризиса

16:57 25.09.2021 Партия «Новые люди» сделала ставку на молодёжь, и это решение себя в полной мере оправдало. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Об этом: Президент похвалил «Новых людей» за ставку на молодёжную аудиторию

16:58 25.09.2021 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести для учителей единый федеральный оклад, сократить отчетность и дать им больше творчества в преподавании. Подробности в материале: Нечаев предложил ввести единый федеральный оклад для учителей

17:02 25.09.2021 Проблемы школ и образования в целом должны решаться в России на системной основе. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение партии «Новые люди». Подробности в материале: Путин: проблему недостаточных доходов преподавателей нужно решить системно

17:02 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Путину поддержать кандидатуру депутата Госдумы Бориса Пайкина на пост вице-спикера Госдумы от фракции.

17:05 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина сохранить за депутатом Леонидом Слуцким руководство комитетом Госдумы по международным делам. Подробности в материале: Жириновский лоббирует кандидатуру Слуцкого на пост главы комитета Госдумы

17:05 25.09.2021 Ликвидация такого ведомства, как Рособрнадзор, едва ли сможет повлиять на проблему коррупции в сфере образования. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующую идею от партии «Новые люди». Подробности в материале: Путин не согласился с идеей о ликвидации Рособрнадзора

17:06 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Путину восстановить практику ссылок в Сибирь.

17:07 25.09.2021 Жириновский просит Путина ускорить строительство парламентского центра. «Это здание осыпается… Мы в коридорах собрание фракций проводим», — сказал он.

17:09 25.09.2021 Жириновский обратил внимание на то, что Минвостокразвития неправильно функционирует. Он предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ, выдавать квартиры сиротам на Дальнем Востоке и так далее.

17:10 25.09.2021 Жириновский предложил ввести плату за отказ от аборта. По его мнению, 500 тыс. рублей матери может сохранить жизнь ребенку.

17:11 25.09.2021 Жириновский просит Путина дать указание оценить вклад каждой партии в развитие страны.

17:13 25.09.2021 Жириновский пожаловался Путину на фильм «с голубым оттенком» о партии. «В ЛДПР только здоровые отношения», — подчеркнул Жириновский.

17:18 25.09.2021 В России необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее значительное число людей, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Читайте также: Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума

17:20 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил восстановить такое понятие, как «ссылка». Об этом: Жириновский предложил Путину развивать Сибирь за счет ссыльных

17:21 25.09.2021 Путин заявил Жириновскому, что готов поддержать кандидатуру депутата Госдумы Леонида Слуцкого на пост главы комитета по международным делам.

17:22 25.09.2021 Решать проблему недостатка трудовых ресурсов с помощью ссылок — не наш метод. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского. Читайте подробнее: Путина не заинтересовала идея отправить митингующих в ссылку в Сибирь

17:22 25.09.2021 Неважно, какой партии принадлежит Дегтярев, главное, чтобы он был эффективным на посту хабаровского губернатора, будем его поддерживать, заявил Путин.

17:25 25.09.2021 Все, чтобы было в программе партии, уже реализовано в виде законодательных инициатив, мы будем добиваться их рассмотрения Госдумой, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Речь, в частности, идет о справедливом базовом доходе, индексации пенсий работающих пенсионеров, возвращении к прежнему пенсионному возрасту, ликвидации микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

17:26 25.09.2021 На Дальнем Востоке требуются только лица высокой квалификации. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, реагируя на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ссылать в Сибирь на работу протестующих. Подробности в материале: «Нужны специалисты, а не все подряд» — Путин о развитии Дальнего Востока

17:27 25.09.2021 Миронов предложил постепенно — поэтапно отказаться от ЕГЭ, а также отменить транспортный налог. «Мы готовы к созидательной работе в Госдуме», — заверил он Путина.

17:33 25.09.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию. Читайте подробнее: Миронов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст

17:35 25.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался Путину на ситуацию вокруг Центра Алферова в Санкт-Петербурге. Он попросил помощи в организации подобных центров в других регионах.

17:36 25.09.2021 Зюганов обратил внимание Путина на лесные пожары, в частности, в Якутии. Он сослался на опыт Белоруссии, где «ухаживают за лесами, лучше чем за некоторыми огородами».

17:38 25.09.2021 Зюганов просит Путина о поддержке народных предприятий.

17:40 25.09.2021 Сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми — одна из серьёзных проблем, стоящих перед российским государством. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя идею о прогрессивной шкале налогообложения от партии «Справедливая Россия — За правду». Подробности в материале: «Здесь нужно очень аккуратно» — Путин о прогрессивном налогообложении

17:44 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ создать министерство демографии и миграции. Подробности в материале: Жириновский предложил создать министерство по миграции

17:45 25.09.2021 Зюганов на встрече с Путиным предложил вернуть прежний пенсионный возраст.

17:51 25.09.2021 Путин сообщил, что в ближайшее время ещё раз встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

17:53 25.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуться к прежнему пенсионному возрасту. «Давайте вместе внесем по «пенсионке» и отменим это дело», — предложил Зюганов. Об этом: Зюганов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст

17:54 25.09.2021 В правительстве России желают увеличивать государственные расходы по социальным и прочим направлениям, но часто эти пожелания сдерживаются соображениями о макроэкономической стабильности. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя предложение о расширении расходов от главы КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом: Путин предостерёг Зюганова от расширения расходной части бюджета

17:56 25.09.2021 Президент РФ Путин, говоря о современных СМИ, заявил, что необходимо больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряния в грязном белье элит.

17:56 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России компенсации за аборт. Об этом: Жириновский предложил выплачивать компенсации за аборты

17:58 25.09.2021 Давайте подумаем о возможности проведения ещё одного чемпионата мира по футболу, сказал Путин.

17:59 25.09.2021 В России можно было бы провести чемпионат мира по футболу ещё раз. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Подробности в материале: Путин предложил подумать о новом чемпионате мира по футбола в России

18:04 25.09.2021 Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Жириновский тут же заявил о поддержке.

18:07 25.09.2021 Обстоятельства ареста Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко, будут ещё раз проанализированы. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, отвечая на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова перевести сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко под домашний арест. Подробности в материале: Путин обратит внимание на дело сына экс-губернатора Левченко

18:08 25.09.2021 Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы восьмого созыва. «Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Госдуму следующего созыва», — сказал Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Подробности в материале: Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

18:11 25.09.2021 Не сомневаюсь, что новые депутаты привнесут и задор, и кураж, то есть будут работать энергично, не спать на заседаниях, заявил Дмитрий Медведев.

18:12 25.09.2021 Медведев надеется на конструктивное сотрудничество между прошедшими к Госдуму партиями. «Этот командный дух нам нужно сохранить, тем более, что вызовы остались теми же», — сказал он.

18:13 25.09.2021 Электронное голосование неизбежно будет развиваться в России. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Об этом: Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании

18:17 25.09.2021 Путин призвал «Единую Россию» не злоупотреблять своим положением, в том числе при распределении комитетов Госдумы, в кадровых вопросах. «Это проявление готовности консолидированно работать», — сказал Путин. Он надеется, что существующая в Госдуме практика сохранится.

18:18 25.09.2021 При подготовке электронного голосования особое внимание было уделено адекватности проводимой процедуры. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Читайте также: «Кому-то не понравился результат» — Путин о возмущении результатами ДЭГ

18:18 25.09.2021 Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддерживает кандидатуру Вячеслав Володина на пост председателя Госдумы. Читайте также: Медведев: Володин сможет с блеском организовать работу Госдумы

18:20 25.09.2021 Володин поблагодарил Путина за доверие. «Постараюсь его оправдать, но делать вместе с коллегами, которые представляют разные фракции», — сказал Володин.

18:22 25.09.2021 «Единая Россия» не должна злоупотреблять своим доминирующим положением в Госдуме — ведущей партии следует быть готовой работать с другими фракциями. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Подробности в материале: Путин призвал «Единую Россию» не злоупотреблять своим положением в Госдуме

18:29 25.09.2021 Оценка деятельности «Единой России» избирателями, по существу, является всегда корректной. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Подробности в материале: На «Единой России» лежит моральная ответственность за страну — Путин

18:31 25.09.2021 Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие. Об этом: Володин поблагодарил Путина за доверие

18:32 25.09.2021 Путин начал встречу с избранными губернаторами девяти регионов России.

18:33 25.09.2021 Президент РФ Путин поздравил избранных губернаторов с победой. «У всех вас уже есть опыт такой работы. Вы знаете, насколько она сложная, напряженная, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми», — сказал Путин.

18:34 25.09.2021 Путин поручил главам регионов держать на контроле реализацию нацпроектов, а также призвал грамотно и рачительно расходовать средства.

18:36 25.09.2021 Губернаторы Алексей Дюмин (Тульская область) и Алексей Русских (Ульяновская область) поблагодарили Путина за оказанное доверие, обещали сделать все, чтобы оправдать доверие.

18:37 25.09.2021 Избранные губернаторы должны внимательно следить за ходом реализации национальных проектов. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ. Об этом: Путин перечислил ожидания от избранных губернаторов

18:39 25.09.2021 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв также поблагодарил Путин за доверие и поддержку, которую чувствуют жители края. Рассчитываю, что вы будете работать профессионально, желаю вам успехов, мы с вами давно знакомы, отреагировал Путин.

18:41 25.09.2021 Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за «все, что вы сделали для нас». Он обратил внимание на высокий результат «Единой России» в сравнении с КПРФ и выразил признательность за поддержку республики. «Мы не подведем вас! Команда первого президента будет служить вам днем и ночью», — сказал Кадыров.

18:43 25.09.2021 Вячеслав Гладков (губернатор Белгородской области) в свою очередь заверил Путина, что регион продолжит свое развитие под его руководством. Путин указал на то, что новой команде предстоит двигаться вперед. «Работы предстоит много, регион на самом деле не такой простой… И везде есть вопросы, которые нужно решать», — сказал Путин.

18:46 25.09.2021 Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил Путину об итогах единого дня голосования. Отдельно он передал благодарность жителей в связи с присвоением городу Бологое звания Город трудовой доблести и рассказал о планах по газификации. «У Тверской области хорошие перспективы, имею в виду развитие инфраструктуры», — сказал Путин, отметив, что свяжется с губернатором в ближайшее время.

18:47 25.09.2021 Губернатор Мордовии Артем Здунов также обещает не подвести Путина. Глава государства указал на то, что задач не меньше, чем было раньше. «Чем выше планка, тем шире горизонт», — предупредил Путин, выразив надежду на сохранение темпов работы.

18:50 25.09.2021 Губернатор Тувы Владислав Ховалыг поблагодарил за поддержку и рассказал о плотной работе с правительством РФ и положительной динамике в вопросе энергообеспеченности. Стабильная ситуация — это признак доверия, отметил Путин. Он не стал перечислять вопросы, которые требуют повышенного внимания и решений. «Но нужно реализовать весь конкурентный потенциал республики, а он есть, и запасы сырья огромные, и развитие инфраструктуры… Активнее работайте с правительством», — подчеркнул Путин.

18:52 25.09.2021 Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил Путину о задачах, которые региону предстоит решить в ближайшее время, в том числе в рамках трат инфраструктурных кредитов.

18:53 25.09.2021 Результат «Единой России» в Чечне может показаться нереалистичным, но он легко объясним. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий. Читайте также: Путин объяснил высокий уровень поддержки «Единой России» в Чечне

18:55 25.09.2021 Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что он уже в третий раз вступил в должность и намерен служить родной России. Путин пожелал успехов, заявил, что рассчитывает на организаторский талант губернатора и настрой на достижение максимального результата на посту главы субъекта РФ. «Люди ждут от вас конкретных результатов», — сказал Путин.

19:23 25.09.2021 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме VII созыва Сергей Неверов уверен, что все фракции поддержат кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы.

19:32 25.09.2021 Действия президента России Владимира Путина по развитию страны поддерживает КПРФ. Об этом заявил 25 сентября лидер партии Геннадий Зюганов на встрече главы государства с руководителями прошедших в Госдуму восьмого созыва партий. «Россия была и остается для КПРФ главной партией, — заявил Зюганов. — Мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной». Подробности в материале: Действия Путина по развитию России поддерживает КПРФ — Зюганов

19:32 25.09.2021 Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными губернаторами Kremlin.ru

19:40 25.09.2021 Выборы в Госдуму прошли легитимно. Об этом заявил лидер «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на встрече президента РФ с главами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. Подробности в материале: Миронов: выборы в Госдуму в целом прошли легитимно

19:55 25.09.2021 Встреча с руководством партий Kremlin.ru

20:00 25.09.2021 В России некоторые партии тесно сотрудничают с пятой колонной и антироссийскими зарубежными центрами, заявил 25 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом: Жириновский обвинил КПРФ в связях с антироссийскими зарубежными центрами

20:11 25.09.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в ссылку в Сибирь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом: Жириновский предложил сослать в Сибирь футболистов Мамаева и Кокорина

20:56 25.09.2021 Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.

21:02 25.09.2021 Экс-глава Минтруда Максим Топилин, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» может возглавить комитет Госдумы по труду и социальной политике. Такой возможности 25 сентября не исключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Читайте также: Топилин может возглавить комитет Госдумы по труду