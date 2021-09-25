Омск, 25 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Омске правоохранители задержали местного жителя, угрожавшего устроить взрыв газа в многоквартирном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию позвонили соседи мужчины, сообщив о пьяном дебоше в подъезде.

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К моменту прибытия полицейских, пара, ставшая причиной беспокойства соседей, уже находилась в квартире. При этом мужчина отказывался открывать дверь, угрожая взорвать дом. В связи с этим из здания были эвакуировано 38 жильцов, а работники аварийной службы отключили подачу газа.

После вскрытия дверей стражи порядка задержали 32-летнего мужчину, ранее судимого за кражи, грабежи, разбои, хранение наркотиков и угрозу убийством омича. Задержанный с 36-летней сожительницей находились в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство, решением судьи он отправил под арест на 15 суток. Женщине назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток. По факту угрозы взрыва проводится проверка.