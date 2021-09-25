Берлин, 25 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Контракты с несколькими своими клиентами разорвала из-за высоких цен на газ немецкая компания Deutsche Energiepool, которая является поставщиком голубого топлива для промышленных предприятий и коммунальных служб Германии. Об этом организация сообщила 24 сентября на своем сайте.

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В сообщении отмечается, что такое решение компания была вынуждена принять ввиду экономической нецелесообразности указанных соглашений. В Deutsche Energiepool не стали уточнять, с каким количеством ее клиентов были аннулированы контакты.

Вместе с тем компания объявила, что прекращает поставки газа по всей стране, однако собирается продолжать предоставлять услуги в энергетическом секторе для сохранения своего штата.

В заявлении также говорится, что быстрый и беспрецедентный рост стоимости на газовом рынке стал неожиданностью для всех. Специалисты Deutsche Energiepool прогнозируют, что из-за отсутствия запасов газа в европейских газохранилищах цены на топливо продолжат расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рост мировых цен на газ является следствием восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. По его мнению, через некоторое время спрос и предложение на топливо выровняются и ситуация на газовом рынке нормализуется.