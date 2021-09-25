Штат Теннесси, США, 25 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 14 получили ранения в результате стрельбы в продуктовом магазине в американском штате Теннесси. Об этом 25 сентября сообщает ABC News.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл в продуктовом магазине Kroger в городе Кольервилль, расположенном недалеко от Мемфиса, крупнейшего города штата. В результате стрельбы пострадали 14 человек, погибла пожилая женщина 70-ти лет.

Личность стрелявшего была установлена, по предварительным данным, он является гражданином Великобритании. Отмечается, что мужчина действовал в одиночку, ранее он несколько раз был арестован за мелкие правонарушения, не связанные с насилием. Сам стрелок скончался от ранений.

По данным полиции штата, десять человек из числа пострадавших являются сотрудниками магазина, остальные четверо — покупатели. Все пострадавшие были госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Было выдвинуто предположение, что у стрелявшего мог быть конфликт с сотрудниками магазина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при стрельбе в магазине в американском штате Теннесси.