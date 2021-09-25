Пекин, 25 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Падение выручки китайской компании Huawei от производства смартфонов в 2021 году составит до $40 млрд, заявил председатель правления компании Эрик Сюй. Об этом сообщает агентство Reuters.

A4-Nieuws Huawei

Сюй рассказал, что подразделение по производству смартфонов в 2020 году принесло Huawei около $50 млрд выручки. Он добавил, что уже в 2021 году выручка компании в этой сфере сократится на $30—40 млрд.

Председатель правления Huawei отметил, что компания привыкает действовать в условиях санкций правительства США. При этом он признал, что в ближайшие годы Huawei не удастся компенсировать убытки от бизнеса по производству смартфонов.

Правительство США ввело санкции в отношении компании Huawei в 2019 году. Китайскому производителю запретили свободное сотрудничество с американскими компаниями.

Это лишило Huawei доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению, от которого особенно зависел бизнес компании по производству смартфонов. Под давлением американских санкций в 2020 году Huawei продала дочерний бренд Honor, под которым выпускались смартфоны и другие гаджеты.