Мехико, 25 сентября 2021, 07:53 — REGNUM Очередной раунд переговоров оппозиции и властей Венесуэлы не начался в Мексике в оговорённые сроки в связи с неприбытием правительственной делегации. Об этом говорится в распространённом 24 сентября заявлении оппозиционной коалиции «Единая платформа».
В документе отмечается, что делегация оппозиции уже находится в Мексике, куда прибыла для обсуждения вопросов, которые были оговорены во время прошлого раунда переговоров. В их числе — реформа системы правосудия, совершенствование механизма по решению социальных проблем и другие.
Новый раунд переговоров, которые проходят в Мексике при посредничестве Норвегии, должен был стартовать 24 сентября. Власти Венесуэлы пока не комментировали возникшую задержку.
Напомним, в ходе первого раунда переговоров, начавшихся в Мексике 13 августа, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между властями и оппозицией Венесуэлы. Правительство Венесуэлы на переговорах представляет делегация во главе с председателем парламента Хорхе Родригесом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро в видеообращении для Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что международная организация должна оказать содействие в проходящих в Мексике переговорах между оппозицией и правительством.
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