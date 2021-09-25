Нижний Тагил, Свердловская область, 25 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области при капитальном ремонте школы №23 обнаружены старинные рельсы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ntagil.org Демидовский рельс

Рельсы из демидовской узкоколейки 1896 года постройки выявили в перемычках перекрытий. Их собираются встроить в интерьер здания и сейчас прорабатываются разные варианты реализации этой идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Нижнего Тагила собираются восстановить демидовскую узкоколейку.