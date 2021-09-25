Томск, 25 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, поручение об этом дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По данным следствия, 23 сентября 2021 года при оказании первой помощи пациент напал и избил медработника. Тяжесть нанесённых женщине повреждений определит судмедэкспертиза.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, нападавший 1986 года рождения был задержан и доставлен в ОМВД. Первоначально его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.