В Томске по факту избиения медработника возбудили уголовное дело
Томск, 25 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, поручение об этом дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
По данным следствия, 23 сентября 2021 года при оказании первой помощи пациент напал и избил медработника. Тяжесть нанесённых женщине повреждений определит судмедэкспертиза.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления», — отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, нападавший 1986 года рождения был задержан и доставлен в ОМВД. Первоначально его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.