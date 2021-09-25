Москва, 25 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Ключевое событие Года науки и технологий — фестиваль «Техносреда», который продемонстрирует место и роль науки в современном мире, а также актуальность и необходимость внедрения научного знания в современную жизнь людей, пройдет на ВДНХ 25−26 сентября. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот

На деловой программе фестиваля Российское общество «Знание» организует паблик-токи и лекции российских технологических лидеров. Среди основных тем: медицина будущего, искусственный интеллект, технологии в искусстве и будущее беспилотных технологий. В программе: кейсы от Яндекса, Роснано, Mail.ru, Росатома, Почты России и дискуссия о научно-технологическом будущем, также будет рассказано, какие технологии уже работают, и в каких отраслях «будущее уже наступило».

Во время проведения фестиваля «Техносреда» ВДНХ превратится в единое демонстрационное пространство, разделенное на несколько тематических зон.

В зоне вузов и НИИ объединятся ведущие вузы и научно-исследовательские институты, которые представят более 500 разработок, среди которых — беспилотный автомобиль и летательный аппарат, макеты установок ядерных комплексов, искусственный интеллект, создающий художественные произведения в режиме реального времени, экзоскелет, онкоробот и малогабаритные роботы-разведчики, применяемые в разных сферах жизни.

Также в зоне изобретателей 22 российскими изобретателями будут представлены интерактивные презентации, посвященные роботу-терминатору, роботу-сортировщику мусора, мотоциклу с домом на колесах, приставкам для инвалидных колясок и протезам для животных.

Помимо того, в зоне «Будущее сегодня» российские компании представят уникальные экспонаты, среди которых — бионические и тяговые протезы рук, экзоскелет, нейротренажер, элементы среды «умного города», новейшие технологии сортировки и переработки мусора, VR-платформа, с помощью которой можно будет познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, искусственный интеллект в сфере безопасности, летающее такси и термолазер.

Кроме того, на фестивале также предусмотрено несколько площадок «Техносреда для детей», где можно будет посетить мастер-классы по сборке и программированию роботов, зоны VR, 3D-печати и коптеров, а также научно-популярное шоу самого известного в России шоумена от науки Алексея Иванченко.

Также гости мероприятия смогут посетить Фестиваль научного кино «Техносреда», где будут показаны лучшие российские и международные документальные фильмы. Кинокартины можно будет обсудить в формате паблик-тока с режиссерами, ведущими научными деятелями и авторами научно-популярных книг. В VR-кинотеатрах продемонстрируют фильмы об Антарктике и тундре, архитектуре и истории.

Главный организатор мероприятия — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Интеллектуальный партнер — Российское общество «Знание».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что ученые МГТУ «Станкин» апробируют уникальную методику распознавания роботами человеческих жестов и мимики.