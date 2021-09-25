Киев, , 07:40 — REGNUM Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона, поскольку столкнулась с кризисом в энергетике, заявила депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер 24 сентября в эфире телеканала «Наш».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам парламентария, энергетическая система страны «летит в там-тарарым» уже два года подряд. Она считает, что причиной этого стало неумелое управление. Буймистер выразила мнение о том, что скорый отопительный сезон Украина все же «переживет».

"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала депутат.

Однако она полагает, что уже предстоящей зимой страну ждут веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всей энергетической системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко (партия «Батькивщина») заявил, что Украину ожидает увеличение тарифов на газ из-за сокращения транзита российского голубого топлива через ее территорию после запуска газопровода «Северный поток — 2».

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