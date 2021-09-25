Степанакерт, , 07:38 — REGNUM Безопасный проезд 65 тысяч автомобилей обеспечили с ноября 2020 года российские миротворцы через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

По данным ведомства, пропускной пункт вблизи линии разграничения сторон работает в круглосуточном режиме. Осмотр каждого автомобиля осуществляет личный состав поста. В день через пост проходит около 200 автомобилей.

Начиная с ноября 2020 года безопасный проезд через Лачинский коридор был обеспечен 230 тыс. человек. Кроме того, были осуществлены перевозки продовольствия и различных товаров. На наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост», российские военнослужащие миротворческого контингента проводят занятия по боевой подготовке и учения по предотвращению возможного нападения и нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тренировке по обороне, которую провели российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

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