Москва, 25 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Российские предприятия в августе 2021 года выпустили на 19,8% меньше легковых автомобилей, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Lada.ru Производство автомобилей на АвтоВАЗе

За последний летний месяц текущего года в России было произведено 80 тыс. легковых автомобилей, что на 19,8% меньше показателей июля. Производство грузовых автомобилей в августе сократилось на 24,3% до 11,4 тыс. единиц.

Сокращение производства в августе объясняется периодом корпоративных отпусков на ряде российских предприятий. Также на снижении объемов производства сказалась нехватка электронных компонентов.

Всего за первые 8 месяцев 2021 года в России собрано 916 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель почти на 30% выше результатов аналогичного периода 2020 года, на который пришлись максимальные ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. В сравнении с первыми 8 месяцами 2019 года производство автомобилей в России в текущем году упало на 9,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что нехватка электронных компонентов для автопрома в России сохранится до конца 2021 года.