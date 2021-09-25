Норильск, Красноярский край, 25 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Специалисты в Красноярском крае отобрали пробы воды и грунта на водоёмах Норильского промышленного района для исследований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Krskstate.ru Река после разлива топлива в Норильске

Контракт с подрядной организацией на проверку состояния рек и озёр был заключён после техногенной аварии в мае 2020 года. По словам министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых, они намерены составить карту загрязнения водоёмов промышленного района.

«Данные анализа отобранных проб лягут в основу этой информации. В 2022 году мы приступим к разработке проектно-сметной документации, чтобы в 2023 году начать расчистку водных объектов», — отметил он.

В частности, специалисты исследовали дно и берега ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Для оценки фоновых показателей замеры проведены в том числе выше участков загрязнения.

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