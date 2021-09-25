Асиновский район, Томская область, 25 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Томской области завершился суд по делу о гибели работников компании «Грин Вуд» в результате пожара. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, руководитель предприятия по переработке древесины в городе Асино Томской области организовала проживание работников в здании, не отвечающем требованиям безопасности. В результате пожара 21 января 2020 года погибли 12 человек, в том числе 11 иностранных граждан.

«Асиновский городской суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — отметили в ведомстве.