Вашингтон, 25 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Ураган «Сэм», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до второй категории. Об этом 25 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Kappa352.egloos.com Ураган

За формированием нового шторма наблюдение осуществлялось с22 сентября. Усиление природного явления до шторма произошло 23 сентября, новоявленный шторм получил имя собственное «Сэм». Уже на следующий день скорость ветра в эпицентре урагана возросла до 33 м/сек, что соответствует урагану первой категории.

В настоящее время скорость ветра в пределах урагана составляет 43 м/сек. Ураган находится в Карибском море на расстоянии около 2000 км на северо-восток от Ливардских островов. Стихия движется на северо-запад со скоростью около 22 км/час.

«Сэм» стал 18-м ураганом за весь сезон 2021 года. Сезон ураганов в Атлантике начинается обычно в июне и продолжается до конца ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении тропического шторма «Сэм» в Атлантике до урагана.