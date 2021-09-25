Москва, 25 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Высота орбиты международной космической станции планово уменьшена на 1,2 км 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Манёвр проводился с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Два корректирующих двигателя проработали 47,5 секунды. В результате операции высота орбиты сократилась на 1,2 км.

Орбита МКС корректировалась с целью создания баллистических условий перед полётом российского корабля «Союз МС-19». Планируется, что он стартует с космодрома «Байконур» 5 октября.

Корабль «Союз МС-19» под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на станцию режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересльд для съёмок фильма «Вызов». Ожидается, что Шипенко и Пересильд вернутся на Землю в середине октября на корабле «Союз МС-18».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября члены основного и дублирующего экипажа корабля «Союз МС-19» прибыли на космодром «Байконур» для завершения предполётной подготовки.