Красноярск, 25 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Красноярске пятерым подозреваемым в организации и участии в экстремистском сообществе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, шестой фигурант находится в розыске.

Иван Шилов ИА REGNUM Национализм в России

По версии следствия, организатором сообщества скинхедов стал 19-летний горожанин, «движимый идеями экстремистской направленности». В состав группировки вошли ещё пятеро молодых людей в возрасте 18−22 лет.

В июне-июле 2021 года подозреваемые избили двух жителей города 16 и 18 лет, высказывая при этом оскорбления по признаку социальной принадлежности. В августе они напали на 17-летнего подростка уже по признаку национальной принадлежности.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в ведомстве.