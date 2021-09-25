Улан-Удэ, 25 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1831 человек.

В стационарах региона, по состоянию на 25 сентября, лечатся 442 пациента, у 363 из которых также выявлена внебольничная пневмония. В реанимации находится 59 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 541 койка: занято — 442, свободно — 99 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,7%», — отметили в оперштабе.