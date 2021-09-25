Молчановский район, Томская область, 25 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Томской области лесничие выявили очередной факт незаконной заготовки древесины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, пятеро «чёрных лесорубов» задержаны на территории Молчановского лесничества.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно заготовленная древесина

К моменту задержания они успели спилить 632 кубометра леса или 106 сосен, 185 берез и 160 осин. Нанесённый лесному фонду ущерб оценили в 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. У нарушителей изъяты две бензопилы, два трактора и два автомобиля.

«В 2021 году в лесах Томской области государственные лесные инспекторы выявили 203 факта незаконной заготовки древесины, в 75 случаях установлены нарушители. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил 70,3 млн. рублей», — добавили в правительстве.