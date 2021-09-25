Село Никольское, Камчатский край, 25 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошло в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов. Об этом 25 сентября сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Zeml.info Землетрясение

Первый подземный толчок магнитудой 5,6 сейсмологи зарегистрировали в 1094 км от населённого пункта Никольское. Второе землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 1087 км от этого же населённого пункта.

Информация о пострадавших, либо повреждениях инфраструктуры не сообщалась. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло у побережья Аляски.