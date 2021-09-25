Турочакский район, Алтай, 25 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Алтай оставил без изменения решение Турочакского районного суда о наказании администрации муниципалитета за проведение массового мероприятия в условиях пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Купальская ночь. Работа Дмитрия Ермакова, р. Вуокса

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В июне 2021 года власти района провели фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь», несмотря на действующие ограничения. В мероприятии 19 приняло участие около 3 тыс. человек.

В результате районный суд 9 августа наложил на администрацию штраф в размере 200 тыс. рублей. Чиновники не согласились с этим решение и подали апелляционную жалобу. Однако Верховный суд республики отверг их доводы.

«В материалах дела имеются данные эпидемиологических расследований случаев новых заболеваний на территории района, из которых следует, что 18 человек из заболевших коронавирусом в конце июня 2021 года принимали участие в фестивале «Купальская ночь», — отметили в управлении.