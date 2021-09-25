Кызыл, 25 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у 16 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 55 заболевших мужчин — 27, женщин — 28. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 30, от 50 до 64 лет — 3, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Всего с начала года, таким образом, в регионе выявлено 11 617 случаев инфицирования. Скончались 183 ковид-пациента.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 266 больных, в том числе 21 ребёнок и 15 беременных женщин. Состояние 63 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 78%.