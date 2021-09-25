Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 сентября разнонаправленно. Незначительно понизился Nasdaq.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 33,18 пункта (0,10%), до уровня 34 798,00 пункта. S&P 500 подорожал на 6,50 пункта (0,15%), поднявшись до уровня 4455,48 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 4,54 пункта (0,03%), до уровня 15 047,70 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,68 (0,93%), до уровня $73,98 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 сентября ростом на фоне решений ФРС и правительства, направленных на поддержку экономики. Больше других прибавил Dow Jones.

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